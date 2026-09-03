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İç Moğolistan'da hastane treniyle ücretsiz katarakt ameliyatı

İç Moğolistan'da hastane treniyle ücretsiz katarakt ameliyatı
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Hohhot kentinde, düşük gelirli hastalara yönelik ücretsiz katarakt ameliyatı sağlayan bir 'hastane treni' 5 Temmuz'dan bu yana hizmet veriyor. Üç ay sürecek projede 700'den fazla ameliyat gerçekleştirildi; hizmet sonunda toplam 1.200 ameliyat yapılması hedefleniyor.

HOHHOT, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hohhot kentinde son günlerde düşük gelirli hastalara ücretsiz katarakt ameliyatı imkanı sunan bir yardım projesi yürütülüyor.

5 Temmuz'da Hohhot'a ulaşan ve 17 Temmuz'da tanı hizmeti vermeye başlayan "hastane treni", üç ay boyunca bölgede hizmet sunacak. Şimdiye kadar 700'den fazla ameliyat gerçekleştiren hastane treninin, Hohhot'taki hizmet süresinin sonuna kadar 1.200 ameliyat yapması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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