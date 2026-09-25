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Albüm: Çin'de Güz Ortası Festivali dolayısıyla seyahat yoğunluğu yaşanıyor

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Albüm: Çin'de Güz Ortası Festivali dolayısıyla seyahat yoğunluğu yaşanıyor
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BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin ay takvimine göre her yıl 8. ayın 15. gününde kutlanan Güz Ortası Festivali, bu yıl cuma gününe denk geldi.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin ay takvimine göre her yıl 8. ayın 15. gününde kutlanan Güz Ortası Festivali, bu yıl cuma gününe denk geldi. Festival dolayısıyla ülke genelinde yoğun seyahat hareketliliği yaşanıyor.



Kaynak: Xinhua
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