Doğu Çin Denizi'nde Yaz Av Yasağı Sona Erdi
Doğu Çin Denizi'nde üç aylık yaz dönemi av yasağının sona ermesiyle, özel izinli dört balıkçı teknesi grubu denize açıldı. Başlangıçta 5 Ağustos'ta planlanan sezon açılışı, Dolphin Tayfunu nedeniyle ertelenmişti.
ZHOUSHAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Doğu Çin Denizi'nde üç aylık yaz dönemi av yasağının sona ermesinin ardından, özel izinli dört farklı gruptaki balıkçı tekneleri salı günü denize açıldı.
Başlangıçta 5 Ağustos olarak planlanan balıkçılık sezonunun açılışı, Dolphin Tayfunu nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: Xinhua