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Doğu Çin Denizi'nde Yaz Av Yasağı Sona Erdi

Doğu Çin Denizi'nde Yaz Av Yasağı Sona Erdi
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Doğu Çin Denizi'nde üç aylık yaz dönemi av yasağının sona ermesiyle, özel izinli dört balıkçı teknesi grubu denize açıldı. Başlangıçta 5 Ağustos'ta planlanan sezon açılışı, Dolphin Tayfunu nedeniyle ertelenmişti.

ZHOUSHAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Doğu Çin Denizi'nde üç aylık yaz dönemi av yasağının sona ermesinin ardından, özel izinli dört farklı gruptaki balıkçı tekneleri salı günü denize açıldı.

Başlangıçta 5 Ağustos olarak planlanan balıkçılık sezonunun açılışı, Dolphin Tayfunu nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Xinhua
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