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Albüm: Çin'de 2026 Siber Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle başladı

Albüm: Çin'de 2026 Siber Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle başladı
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JİNAN, 15 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Siber Güvenlik Haftası'nın açılış töreni pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jinan kentinde gerçekleştirildi.

JİNAN, 15 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Siber Güvenlik Haftası'nın açılış töreni pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jinan kentinde gerçekleştirildi. Etkinlik, 14-20 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua
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