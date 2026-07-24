Belçika'daki hayvanat bahçesinde doğan iki altın burunlu maymuna isim verildi
Belçika'nın Brugelette kasabasındaki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde doğan iki Çin altın burunlu maymunu için 100. gün kutlaması düzenlendi. Törende yavru maymunlara Zhen Zhen ve Xi Le isimleri verildi. Maymunlar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile hayvanat bahçesi arasındaki işbirliği kapsamında Mayıs 2025'te Çin'in Shaanxi eyaletinden getirilmişti.
BRUGELETTE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Belçika'nın Brugelette kasabasındaki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde doğan iki Çin altın burunlu maymunu için 100. gün kutlaması düzenlendi. Perşembe günü gerçekleştirilen törende, yavru maymunlara Zhen Zhen ve Xi Le isimlerinin verildiği açıklandı.
Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile hayvanat bahçesi arasındaki bilimsel işbirliği anlaşması kapsamında, nadir bulunan üç Qinling altın burunlu maymunu 10 yıllık kiralama sözleşmesiyle Mayıs 2025'te Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden uçakla getirilmişti.
Kaynak: Xinhua