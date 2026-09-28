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Albüm: Batı Şeria'da 88 çift toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi

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Albüm: Batı Şeria'da 88 çift toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi
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EL HALİL, 28 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Dura'da düzenlenen toplu nikah töreni, binlerce yerel sakinin katılımıyla 88 Filistinli gelin ve damadı bir araya getirdi.

EL HALİL, 28 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Dura'da düzenlenen toplu nikah töreni, binlerce yerel sakinin katılımıyla 88 Filistinli gelin ve damadı bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua
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