Avrupa'da Sıcak Hava Dalgaları: Yangın ve Kuraklık Alarmı

AVRUPA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa ülkelerinde etkili olan sıcak hava dalgaları yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İspanya, Yunanistan ve Hollanda orman yangınlarına karşı alarm durumuna geçerken, Macaristan ve İtalya kuraklık tehdidiyle mücadele ediyor. Kavurucu sıcakların etkisindeki Avrupa ülkeleri, vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.





Kaynak: Xinhua