Albüm: ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Albüm: ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KALİFORNİYA, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'de orman yangını riskine karşı uyarılar sürerken, itfaiye ekipleri cumartesi günü Güney Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınları kontrol altına almak için mücadele etti.
KALİFORNİYA, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'de orman yangını riskine karşı uyarılar sürerken, itfaiye ekipleri cumartesi günü Güney Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınları kontrol altına almak için mücadele etti.
Kaynak: Xinhua