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Albüm: ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

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Albüm: ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
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KALİFORNİYA, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'de orman yangını riskine karşı uyarılar sürerken, itfaiye ekipleri cumartesi günü Güney Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınları kontrol altına almak için mücadele etti.

KALİFORNİYA, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'de orman yangını riskine karşı uyarılar sürerken, itfaiye ekipleri cumartesi günü Güney Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınları kontrol altına almak için mücadele etti.

Kaynak: Xinhua
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