Mead Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Rekor Düşüşte
ABD'nin en büyük baraj gölü Mead'de su seviyesi, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli kuraklık nedeniyle 1937'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu durum, su kaynaklarının yönetimi ve bölgesel su tedariki açısından ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor. Yetkililer, kuraklığın etkilerini azaltmak için önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.
LOS ANGELES, 13 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin en büyük baraj gölü Mead'de su seviyesi, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli kuraklık nedeniyle 1937'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Kaynak: Xinhua