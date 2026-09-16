Albüm: 48. Dünya Beceri Yarışması, 22-27 Eylül tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek

SHANGHAİ, 16 Eylül (Xinhua) -- 48. Dünya Beceri Yarışması, 22-27 Eylül tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek. Her iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük uluslararası mesleki beceri organizasyonu olan yarışmaya, yaklaşık 70 ülke ve bölgeden 1.400 civarında yarışmacının katılması bekleniyor.

Yarışma, imalat ve mühendislik teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojisi, inşaat ve yapı teknolojisi, taşımacılık ve lojistik, yaratıcı sanatlar ve moda ile sosyal ve kişisel hizmetler olmak üzere altı ana kategoriye ayrılan çok çeşitli mesleki becerileri kapsıyor.

Kaynak: Xinhua