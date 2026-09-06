IFA Berlin 2026 Kapılarını Açtı: Çinli Markalar Robotik ve Yapay Zeka ile Öne Çıkıyor

BERLİN, 6 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarlarından biri olan IFA Berlin 2026 cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açtı.

Robotik teknolojilerin ve yapay zekanın öne çıktığı bu yılki fuarda Çinli markalar güçlü bir katılım sergiliyor. TCL, Hisense, Haier, DJI ve Xiaomi gibi şirketler, en yeni ürün ve teknolojilerini sergileyerek hem medyanın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini topluyor.

Kaynak: Xinhua