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IFA Berlin 2026 Kapılarını Açtı: Çinli Markalar Robotik ve Yapay Zeka ile Öne Çıkıyor

IFA Berlin 2026 Kapılarını Açtı: Çinli Markalar Robotik ve Yapay Zeka ile Öne Çıkıyor
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Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarı IFA Berlin 2026, Almanya'nın başkentinde başladı. Fuarda robotik ve yapay zeka teknolojileri ön plana çıkarken, TCL, Hisense, Haier, DJI ve Xiaomi gibi Çinli markalar güçlü katılımlarıyla dikkat çekiyor.

BERLİN, 6 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarlarından biri olan IFA Berlin 2026 cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açtı.

Robotik teknolojilerin ve yapay zekanın öne çıktığı bu yılki fuarda Çinli markalar güçlü bir katılım sergiliyor. TCL, Hisense, Haier, DJI ve Xiaomi gibi şirketler, en yeni ürün ve teknolojilerini sergileyerek hem medyanın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini topluyor.

Kaynak: Xinhua
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