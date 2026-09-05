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2026 Çin Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı Qingdao'da Başladı

2026 Çin Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı Qingdao'da Başladı
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Çin'in Shandong eyaletindeki Qingdao kentinde 2026 Çin Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı kapılarını açtı. 'Yapay Zeka Öncülük Ediyor, Akıllı Teknoloji Geleceği Şekillendiriyor' temasıyla düzenlenen fuarda, akıllı ev ürünleri, yazılım teknolojileri, yeni nesil ekranlar, büyük veri ve bulut bilişim, sanal gerçeklik ile yapay zeka alanlarındaki yenilikçi ürün ve teknolojiler ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

QİNDGDAO, 5 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde başladı.

"Yapay Zeka Öncülük Ediyor, Akıllı Teknoloji Geleceği Şekillendiriyor" temasıyla düzenlenen fuarda sergilenen akıllı evler ve ev aletleri, yazılım teknolojisi ve yazılım geliştirme, yeni ekranlar, büyük veri/bulut bilişim, sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi alanlardaki yeni ürün ve teknolojiler büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua
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