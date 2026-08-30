2026 Çin Uluslararası Büyük Veri Fuarı Guiyang'da Başladı

GUİYANG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Büyük Veri Fuarı cuma günü başladı.

Fuarda, bilişim altyapısı, veri tedariği, model tabanlı inovasyon, güvenlik önlemleri ve akıllı deneyimler dahil olmak üzere kilit sektörlerdeki son teknolojiler sergileniyor.

Kaynak: Xinhua