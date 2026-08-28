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16. Dijital Yayıncılık Fuarı Jinan'da Başladı

16. Dijital Yayıncılık Fuarı Jinan'da Başladı
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16. Çin Uluslararası Dijital Yayıncılık Fuarı, Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da 27-29 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor. İlk kez 2005'te yapılan fuar, dijital yayıncılık sektörünün gelişimini destekleyen önemli bir platform olarak hizmet veriyor.

JİNAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- 16. Çin Uluslararası Dijital Yayıncılık Fuarı, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da başladı. 27 Ağustos'ta kapılarını açan fuar, 29 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İlk olarak 2005 yılında düzenlenen fuar, dijital yayıncılık sektörünün gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir platform olarak hizmet veriyor.


Kaynak: Xinhua
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