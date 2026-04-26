Haberler

Albüm: 139. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda Bu Yıl İlk Kez Açılan İha Sergi Alanına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GUANGZHOU, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen Kanton Fuarı'nda bu yıl ilk kez tüketici ve tarım amaçlı insansız hava araçlarına (İHA) özel sergi alanları açıldı. Toplam 24 şirketin yer aldığı sergi, Çin ve Almanya arasındaki yüksek teknoloji imalat işbirliğinin dönüşen yapısını gözler önüne serdi.

Fuara ilk kez katılan Guangzhou Chengzhi Akıllı Makine Teknolojisi Limited Şirketi'nin Başkan Yardımcısı Zhang Kai endüstriyel İHA'ların araştırma ve geliştirme süreçlerine odaklandıklarını, ürünlerinin 50'den fazla ülke ve bölgede acil kurtarma ile kamu güvenliği gibi farklı senaryolarda kullanıldığını belirtti.

Zhang, yurt dışı operasyonlarının önemli bir bölümünün Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki müşterilere yönelik olduğunu ve Çin'in İHA teknolojisine bu bölgede yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

