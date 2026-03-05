Kanada ve Avustralya'dan ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Albanese, ülkesine resmi ziyarette bulunan Kanadalı mevkidaşı Carney'i başkenti Kanberra'da ağırladı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Albanese, "Dünya, gerginliğin azalmasını ve İran'ın saldırılarının kapsamını genişletmekten vazgeçmesini istiyor." dedi.

İran'ın Körfez ülkelerini çatışmalara dahil olmamalarına karşın hedef aldığını belirten Albanese, "İran'ın nükleer silah edinme ihtimalinin kesin olarak ortadan kaldırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

"Düşmanlıkların kapsamlı biçimde azaltılmasını istiyoruz"

Kanada Başbakanı Carney de sadece savaşan tarafların değil bölgedeki diğer ülkelerle de gerilimin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Carney, "Doğrudan çatışmanın tarafı olan ülkelerin ötesinde, daha geniş bir ülkeler grubuyla birlikte düşmanlıkların kapsamlı biçimde azaltılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Körfez İşbirliği Konseyinin de gerilimi azaltma sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Carney, İran'ın nükleer silah edinme ve geliştirme kapasitesi ile "bölgedeki silahlı gruplara desteğini" sona erdirmeden bölgedeki gerilimin düşmeyeceğini savundu.

Carney, bir gazetecinin Kanada ordusunun bölgedeki çatışmalara dahil olup olmayacağına yönelik sorusu üzerine "Anlamlı olduğu durumlarda müttefiklerimizin yanında duracağız." yanıtını verdi.

Öte yandan, Carney'in yarın resmi ziyaret kapsamında Japonya'ya hareket etmesi bekleniyor.