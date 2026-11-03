Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Albanese iklim mücadelesinde ülkelere çağrı yaptı, COP31'de Türkiye'yle çalışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Başbakanı Albanese, CHOGM'de iklim mücadelesinde her üye ülkenin olumlu katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Albanese, COP31 sürecinde Pasifik ülkelerinin sesini duyurmak için Türkiye'yle çalıştıklarını söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ülkelerin olumlu katkı sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Albanese, Karayipler'de bulunan takımada ülkesi Antigua ve Barbuda'nın başkenti St. John's kentinde düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) kapsamında konuştu.

Konuşmasında iklim değişikliği konusunu ele alan Albanese, her üye ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda olumlu bir katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Anthony Albanese, birçok üye ülke için iklim değişikliğinin varoluşsal bir tehdit olduğunun altını çizerek, bu kapsamda ülkesinin üstüne düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Avustralya'nın emisyon hedeflerini "iddialı ancak ulaşılabilir" şeklinde tanımlayan Albanese, enerji sistemlerini modernize ettiklerini bildirdi.

Öte yandan Albanese, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yalnızca ülke içinde değil dünya sahnesinde de rol oynadıklarına işaret ederek, "COP31 sürecinde Pasifik ülkelerinin sesini daha fazla duyurmak ve görünürlüklerini artırmak amacıyla Türkiye'yle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti

Son ankette bir lidere soğuk duş! 14 puan birden kaybetti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi