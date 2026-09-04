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Alaşehir Festivali'nde Sepet Çekme ve Üzüm Yarışmaları

Alaşehir Festivali'nde Sepet Çekme ve Üzüm Yarışmaları
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Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında kelter (sepet) çekme ve üzüm yarışmaları düzenlendi.

Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında kelter (sepet) çekme ve üzüm yarışmaları düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival kapsamında, Sevgi Yolu'ndaki Pazar Camisi önünde kelter çekme yarışması gerçekleştirildi. İçerisinde yaklaşık 30 kilogram üzüm bulunan ikişer kelterle 500 metrelik parkurda mücadele eden 30 yarışmacı arasından Uğur Özcan birinci, Mustafa Tamkan ikinci, Mehmet Özcan üçüncü oldu.

Alaşehir Kongre Parkı'nda düzenlenen en güzel üzüm yarışmasına ise 40 üretici katıldı. Jüri üyeleri; ürünleri renk, salkım yapısı, tat, tane büyüklüğü ve salkım sapı kriterlerine göre değerlendirdi.

Buna göre; Ömer Avcı birinci, Musa Bingül ikinci, Ömer Tingil üçüncü seçildi.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Festivalin ilk gününde sanatçılar Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı sahneye çıktı.

Kaynak: AA
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