Manisa'da 5 Katlı Otelde Yangın Çıktı

Manisa'da 5 Katlı Otelde Yangın Çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir otelde çıkan yangında, son kattaki odalarda zarar oluştu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki 5 katlı bir otelde çıkan yangında, son kattaki odalarda zarar oluştu.

Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Ü.Ş.'ye ait 5 katlı bir otelin son katında, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan misafirler kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 5'inci kattaki odalarda zarar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
