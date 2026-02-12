Haberler

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 yaşındaki E.S.Ç. tutuklandı. Evinde yapılan aramada 1453 sentetik ecza hapı bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından, Yeşilyurt Mahallesi'nde E.S.Ç'nin (23) ikametine baskın düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1453 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda E.S.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
