Alaşehir'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde 5 bin 564 uyuşturucu hap ele geçirildi. H.Ö. (16) ve Y.Ç. (19) gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandılar.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 564 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki H.Ö. (16) ile Y.Ç. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
