Alaşehir'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde 5 bin 564 uyuşturucu hap ele geçirildi. H.Ö. (16) ve Y.Ç. (19) gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandılar.
Polis ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 bin 564 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki H.Ö. (16) ile Y.Ç. (19) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan