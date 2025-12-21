Manisa'da otelde çıkan yangın zarara yol açtı
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir otelde çıkan yangında son kattaki odalarda zarar oluştu. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, misafirler güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Ü.Ş.'ye ait 5 katlı bir otelin son katında, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan misafirler kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 5'inci kattaki odalarda zarar oluştu.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
