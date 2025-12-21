Haberler

Manisa'da otelde çıkan yangın zarara yol açtı

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir otelde çıkan yangında son kattaki odalarda zarar oluştu. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, misafirler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki 5 katlı bir otelde çıkan yangında, son kattaki odalarda zarar oluştu.

Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Ü.Ş.'ye ait 5 katlı bir otelin son katında, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan misafirler kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 5'inci kattaki odalarda zarar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title