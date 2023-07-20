Alaşehir'de Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri anıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen Türk askerleri için anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarımız başta Bülent Ecevit olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Kıbrıs ve bizler huzur içerisinde yaşıyorsak siz gazilerimiz ve şehitlerimize borçluyuz. Sizlerin huzurunda tüm gazilerimize teşekkür ediyoruz. Bize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Alaşehir Ulaştırma Alay Komutanı Albay Gökhan Okursoy, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Müftüsü Necati Kara ve gaziler katıldı. - MANİSA