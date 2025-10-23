Alaşehir'de Kamyonet Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen kamyonetin karşı şeride geçiş yaparak otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananların hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen kamyonetin karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İ.G. (39) idaresindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, Denizli-İzmir kara yolu Kavaklıdere Kavşağı mevkisinde devrildi. Sürüklenen kamyonet, karşı yönden gelen A.Ç'nin kullandığı 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü A.Ç. (31) ile araçtaki F.Ç. (33) ve D.B. (50) yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel