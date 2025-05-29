Alaşehir'de Kadınlara Cilt Bakım Etkinliği Düzenlendi

Alaşehir'de Kadınlara Cilt Bakım Etkinliği Düzenlendi
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Manisa'da Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, kırsal dağhacıyusuf mahallesindeki kadınlara cilt bakımı yaparak, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sosyal bir etkinlik gerçekleştirdi.

Manisa'da Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursiyerler, kırsal mahalledeki kadınların cilt bakımını yaptı.

Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı Emine Dönertaş'ın talebi üzerine, halk eğitim merkezindeki "cilt bakımı ve güzellik eğitimi kursuna" katılan kursiyerler Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında mahalleye gitti.

Kahvehanede düzenlenen etkinlikte, kadınların cilt, el ve ayak bakımı yapıldı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, kursiyerlerin yıl boyunca 800 saatlik eğitim aldığını ve bu eğitimleri uygulama fırsatı bulduğunu ifade etti.

Kurs öğreticisi Hacer Erüstün ise böyle bir etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mahalledeki kadınlar da köylerinde ilk kez böyle bir etkinlik yapıldığı için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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