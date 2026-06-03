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Alaşehir Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

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Alaşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinde, 5 bin 704 kursiyerin eserleri sergilendi. Emekli öğretmenin 7 bin 600 motifli Atatürk portresi dikkat çekti.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi.

Açılış töreninde konuşan Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, bu dönemde 269 kurs açıldığını ve 5 bin 704 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Sergide, emekli öğretmen Hüsniye Tüylü'nün yaklaşık altı ayda 7 bin 600 motif kullanarak hazırladığı Atatürk portresi dikkat çekti.

Etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
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