Manisa'da çocuklar kamyonlarla getirilen karda eğlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuklar, kamyonlarla ilçe merkezine getirilen karla doyasıya eğlendi.

Alaşehir Belediyesince, ilçe merkezine kar yağmaması üzerine kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi'nin dağlık kesimlerinden getirilen 5 kamyon kar Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarına boşaltıldı.

Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, meydanlarda kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kendisine sarılarak teşekkür eden çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yarı yıl tatilinde çocuklara sürpriz yapmak istediklerini belirten Öküzcüoğlu, "Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın özlemini gidermek için dağlarda yağan karı meydanımıza getirdik. Daha önce de benzer bir etkinlik yapmıştık ve yoğun ilgi görmüştük. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için çok kıymetli. Onlar gülsün, biz mutlu olalım." diye konuştu.