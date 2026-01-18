Haberler

Manisa'da çocuklar kamyonlarla getirilen karda eğlendi

Manisa'da çocuklar kamyonlarla getirilen karda eğlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kar yağmamasına rağmen kırsal alanlardan getirilen 5 kamyon karla çocuklar ve vatandaşlar kış eğlencesi yaşadı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, etkinlikte çocukların mutluluğunu ön planda tutarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuklar, kamyonlarla ilçe merkezine getirilen karla doyasıya eğlendi.

Alaşehir Belediyesince, ilçe merkezine kar yağmaması üzerine kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi'nin dağlık kesimlerinden getirilen 5 kamyon kar Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarına boşaltıldı.

Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, meydanlarda kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kendisine sarılarak teşekkür eden çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yarı yıl tatilinde çocuklara sürpriz yapmak istediklerini belirten Öküzcüoğlu, "Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın özlemini gidermek için dağlarda yağan karı meydanımıza getirdik. Daha önce de benzer bir etkinlik yapmıştık ve yoğun ilgi görmüştük. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için çok kıymetli. Onlar gülsün, biz mutlu olalım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi