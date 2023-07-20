Alaplı'da patpat kazaı: 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 10 metre yükseklikten fındık tarlasına uçan patpat olarak bilinen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Hacıhasan köyü ile Küçük Kaymaz köyü arasında meydana geldi. Göksel Y. yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten fındık tarlasına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Göksel Y. ve yanındaki Seyhan T., aracın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.