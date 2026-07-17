Haberler

Alaplı'da kök hücre tedavisi gören çocuğun tedavi masraflarını iş insanı üstlendi

Alaplı'da kök hücre tedavisi gören çocuğun tedavi masraflarını iş insanı üstlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Alaplı'da 8 yaşındaki Eylül Asel Uyan'ın aylık 25 bin liralık kök hücre tedavi masrafları, kaymakamın talebi üzerine bir iş insanı tarafından üstlenildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kök hücre tedavisi gören 8 yaşındaki Eylül Asel Uyan'ın tedavi masrafları iş insanı tarafından üstlenildi.

Kaymakam Selçuk Köksal, iki gün önce Okçular köyündeki evinde ziyaret ettiği Uyan ailesinden çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İmkanlar dahilinde destek olacaklarını aileye ifade eden Köksal, ziyaretin ardından Alaplılı bir iş insanına tedavi süreci tamamlanıncaya kadar giderlerin karşılanması yönünde talepte bulundu.

Henüz 10 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kök hücre tedavisi gören Uyan'ın aylık 25 bin lira tutarındaki tedavi masrafları iş insanı tarafından üstlenildi.

Kaymakam Köksal, AA muhabirine, çocuğun tedavi sürecinin sonunda sağlığına tekrar kavuşacağını ümit ettiklerini belirterek, talebini geri çevirmeyen iş insanına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Haziran ayında 18 farklı ülkenin vatandaşı Muğla'dan ev aldı

18 farklı ülkenin vatandaşı o şehrimizden ev aldı
Herkes Galatasaray derken... Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu

Herkes Galatasaray derken... Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı