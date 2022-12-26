Alanya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Bilal Koçak'ın (22) kullandığı 07 ANP 658 plakalı otomobil ile Erkan Sağlam idaresindeki 33 DPH 63 plakalı araç, Yeşilöz Mahallesi'nde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Koçak'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Sürücü Sağlam, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mert Cantürk Bilal Koçak Antalya Alanya Güncel Haberler

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