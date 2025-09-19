Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya'daki orman yangınında rüzgarın biraz hafiflediğini ve yangının da enerjisinin düştüğünü belirterek, " Alanya'da 57 konutu tahliye ettik. 2 inşaat halinde müstakil ev, bir bahçe evi ve bir araç zarar gördü." dedi.

Şahin, Alanya'da Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı.

Yetkililerden yangınla ilgili bilgi alan Şahin, gazetecilere, Antalya'da 17 Eylül tarihi için orman yangını uyarısında bulunulduğunu ve dün öğleden sonra kent genelinde yangın ihbarları almaya başladıklarını söyledi.

Antalya'da dünden itibaren 10 orman, 11 zirai olmak üzere 21 yangın olayı yaşandığını aktaran Şahin, "Alanya Aliefendi Mahallesi hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık, bir kısmını da söndürdük." dedi.

2 uçak, 10 helikopter, 201 kara aracı sahada

Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediğini ve özellikle bazı mahallelerde konutları tehdit eder hale geldiğini aktaran Şahin, ekiplerin geceden bu yana hiç uyumadan çalıştıklarını ve alevlerin konutlara, iş yerlerine sirayet etmesini engellediklerini belirtti.

Yangının enerjisinin sabah saatlerinde düştüğünü ancak rüzgarın etkisiyle yeniden etkili hale geldiğini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"639 personelimiz şu anda yangınla mücadele ediyor. 2 uçak, 10 helikopter, 201 de kara aracımız şu anda çalışmalara devam ediyor. Sadece Antalya'dan değil, bölgedeki şehirlerinden de destek aldık. Onlar da buradalar. Şu an itibarıyla rüzgar biraz hafifledi ve onun da yardımıyla Alanya yangınının enerjisi düşmüş diyebiliriz. Eğer yeni bir hamle olmaz ise birkaç saat içerisinde iyi haberleri sizlere vereceğim."

Yaklaşık 200 hektarlık bir alan etkilendi

Vali Şahin, Alanya başta olmak üzere kent genelindeki tüm yangınların çıkış sebebinin henüz belli olmadığını bildirdi. 21 yangının tek tek inceleneceğini, çıkış sebeplerinin tespit edileceğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genellikle zirai faaliyetlerden kaynaklanan yangınlarla karşılaşıyoruz. Bu da ona benziyor ama kesin konuşamayız. Tabii çok rüzgar olması nedeniyle elektrik hatlarından da olabilir. Ancak bu balistik çalışmayla, olay yeri incelemesiyle belli olacak. Tüm yangınları birer adli olay olarak detaylı bir şekilde inceliyor ve son noktasına kadar iniyoruz. Sorumlular hakkında da gerekli işlemleri yapıyoruz. Yani ihmali olanlar ya da bir şekilde yangına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapıyoruz. Tazmin cihetine de gidiyoruz."

Şahin, Alanya'daki yangında yaklaşık 200 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Yangından ormanlık alanın dışında yerleşim alanlarında da zarar gördüğünü aktaran Şahin, "Alanya'da 57 konutu tahliye ettik. 2 inşaat halinde müstakil ev, bir bahçe evi ve bir araç zarar gördü. Kırcami'deki yangında bir ev tamamen, 2 ev kısmen zarar gördü, 2 de iş yeri zarar gördü. Diğer yangınlarda zirai hasarlar var. Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracı da kırıma uğradı ama yaralımız yok." diye konuştu.