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Alanya'da Otomobil-Otobüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Alanya'da Otomobil-Otobüs Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

N.K.D. idaresindeki 07 BAH 159 plakalı otomobil, Sugözü Mahallesi D-400 karayolunda M.S'nin kullandığı 42 AZ 773 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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