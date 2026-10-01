Alanya'da Yat Limanı'ndaki eğlence mekanı yangında kullanılamaz hale geldi

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, eğlence mekanı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 03.00 sıralarında Dinek Mahallesi'ndeki Alanya Yat Limanı içerisindeki eğlence mekanında meydana geldi. Henüz sebebi öğrenilemeyen yangında eğlence mekanından alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, eğlence mekanı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı