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Alanya'da Yat Limanı'ndaki eğlence mekanı yangında kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Dinek Mahallesi'ndeki Alanya Yat Limanı içindeki eğlence mekanında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında eğlence mekanı kullanılamaz hale geldi; çıkış sebebi araştırılıyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, eğlence mekanı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 03.00 sıralarında Dinek Mahallesi'ndeki Alanya Yat Limanı içerisindeki eğlence mekanında meydana geldi. Henüz sebebi öğrenilemeyen yangında eğlence mekanından alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, eğlence mekanı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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