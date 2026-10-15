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Alanya'da yağışın ardından çift gökkuşağı cep telefonlarıyla görüntülendi

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Alanya'da dün akşam etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. İlçe merkezinin birçok noktasından görülen gökkuşağı ilgi çekerken, vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanağın ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. İlçe merkezinin birçok noktasından görülen gökkuşağı, ilgi çekti. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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