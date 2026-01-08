Haberler

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda B.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede şüpheli B.A'nın kaldığı evde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar uyuşturucu ve 2 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
