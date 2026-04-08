Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli F.D. ve M.T.H. gözaltına alındı.

Şüpheli M.T.H'nin evinde yapılan aramada 35 gram ile 43 parça 75 bin 326 kullanımlık sentetik kannabinoid, 4 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.