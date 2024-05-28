Alanya'da Üniversite Öğrencisi Genç Kız Yurttaki Odasında Ölü Bulundu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi C.D., yurttaki odasında ölü bulundu. Arkadaşları tarafından uyandırılamayan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi C.D. (22), akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.
Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.