Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki Arda Dönmez (21) hayatını kaydetti, M.K. (19) ise ağır yaralandı.

Kaza, Yalçı Mahallesi Kuşyuvası mevkiinde meydana geldi. Arda Dönmez'in kontrolünü yitirdiği 07 BDJ 744 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan M.K. ise yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Arda Dönmez'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.