Alanya'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde traktörün bahçeye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Emre Hamzaoğulları (28) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Payallar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Hamzaoğulları, kullandığı 07 E 0528 traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 2 metreden bahçeye devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı