Haberler

Alanya'da Otomobil ile Üçteker Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Alanya'da Otomobil ile Üçteker Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile üçtekerin çarpışması sonucu 62 yaşındaki Selma Toktamış ve 65 yaşındaki Kadir Toktamış hayatını kaybederken, 19 yaşındaki Tuğba Sarıkaya ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobil ile üçtekerin çarpıştığı kazada Selma Toktamış (62) ve Kadir Toktamış (65) hayatını kaybetti, Tuğba Sarıkaya (19) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. Yabancı uyruklu N.B. (52) idaresindeki KA 8620 IK plakalı otomobil ile yaya yolunu kullanarak sahil kısmına geçmek isteyen Selma Toktamış'ın kullandığı 07 BJY 502 plakalı üçteker çarpıştı. Kazada üçtekerdeki Selma Toktamış, Kadir Toktamış ve Tuğba Sarıkaya yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selma Toktamış ile Kadir Toktamış, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişi de kurtarılamadı. Yaralanan Tuğba Sarıkaya'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü N.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

7 polisin yaralandığı operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Ünlü markanın direktörü gözaltında

Dünyaca ünlü markanın yetkilisi gözaltında
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe'nin eski efsanesinden Sadettin Saran için çarpıcı mesaj
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor