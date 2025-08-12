Alanya'da Trafiği Tehlikeye Atan Motosiklet Sürücüsüne 59 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde kask takmadan motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan bir sürücünün kimliği belirlendi. Ehliyetsiz, plakasız ve muayenesiz motosiklet kullanan sürücüye 59 bin 745 lira ceza uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 59 bin 745 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kask takmadan motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün kimliğini belirledi.

Ekipler, ehliyetsiz, plakasız ve muayenesiz motosiklet kullanan sürücüye 59 bin 745 lira ceza uyguladı. Motosiklet de trafikten men edildi.

