Alanya'da Ters Yönde Minibüs Kullanan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Alanya'da Yeni Doğu Çevre Yolu'nda minibüsüyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken; yoğun trafiğin olduğu bölgede sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yapılan inceleme sonucu sürücü tespit edilip, yakalandı. Ehliyeti yanında olmayan ve muayenesiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 95 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konuldu, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
