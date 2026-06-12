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"TCG Tarsus" ve "TCG İmbat" Alanya'da ziyarete açıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında limana gelen TCG Tarsus gemisi ve TCG İmbat hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler gemileri yakından inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tarsus" gemisi ile "TCG İmbat" hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Antalya açıklarında icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya Limanı'na gelen savaş gemileri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Limanı ziyaret eden çok sayıda kişi, gemileri yakından inceleme fırsatı bulurken, güvertelerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gemilerde görev yapan personel, ziyaretçilere "TCG Tarsus" ve "TCG İmbat"ın teknik özellikleri, görev alanları ve Deniz Kuvvetleri bünyesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Özellikle çocuklar ve gençlerin ilgi gösterdiği ziyaret programında, vatandaşlar Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde yer alan askeri platformları yakından görme imkanı buldu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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