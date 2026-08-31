Alanya'da Geri Manevra Faciası: Eşini Ezdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücünün aracıyla geri manevra yaptığı sırada çarptığı eşi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücünün aracıyla geri manevra yaptığı sırada çarptığı eşi yaşamını yitirdi.
Mustafa Yiğit (76), kullandığı 07 HVN 52 plakalı otomobiliyle Bayırkozağacı Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede geri manevra yaptığı sırada eşi Yeter Yiğit'e (78) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yeter Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA