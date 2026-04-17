Alanya'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Alanya'da düzenlenen gıyabi cenaze namazında, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anıldı. Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve vatandaşlar dua etti.

Alanya'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eğitim-Bir-Sen Alanya Şubesi tarafından Cuma namazı çıkışı, Hacımemişler Cami önünde sendika üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Şube Başkanı Mustafa Karagedik, burada yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara şifa diledi.

Açıklamanın ardından katılımcılar, saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze kıldı ve dua etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
