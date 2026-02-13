Haberler

Arkadaşının aracına tabancayla açılan ateşte öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşının kullandığı hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Hasan Çakmak vuruldu ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde arkadaşının kullandığı hafif ticari araca tabanca ile açılan ateşte vurulan Hasan Çakmak (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta meydana geldi. Hasan Çakmak ile arkadaşı S.B.'nin (33) bulunduğu 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca, seyir sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dışarıdan tabancayla ateş açıldı. Araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Çakmak, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede; Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
