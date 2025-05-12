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Alanya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, husumetli taraflar arasında çıkan çatışma sonucunda Harun Köleoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba ve oğlu ile birlikte birkaç kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çıplaklı Mahallesi'nde A.A'yı (19) takip eden E.K. (22), M.Ç. (17) ve M.T. (19) arasında kavga çıktı.

Kavganın ardından evden av tüfeğini de alan ve haber verdiği babası M.A. (45) ile bölgeye dönen A.A, husumetli oldukları Harun Köleoğlu'na (19) araçtan ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna saçmalar isabet eden Köleoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma baba ve oğlu ile E.K, M.Ç. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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