Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde motor kısmında yangın çıkan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve jandarma ekipleri araçta inceleme yaptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda ilerleyen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 PAU 07 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Park ettiği araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araçta inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel