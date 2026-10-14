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Alanya'da sağanak sonrası çift gökkuşağı ilçe sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi

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Alanya'da sağanak sonrası çift gökkuşağı ilçe sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlendi. İlçe sakinleri bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken, gökkuşakları bir süre sonra gözden kayboldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak sonrası oluşan çift gökkuşağı görüntülendi.

İlçe genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlendi.

Gökkuşakları vatandaşların ilgisini çekerken, ilçe sakinleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Güzel görüntüler oluşturan gökkuşakları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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