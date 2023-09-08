Alanya'da safari cipinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Alanya'da safari cipinin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaza, D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen safari cipi, kontrolünden çıkarak, ters döndü. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre; safari cipindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Alanya'da 3 Ağustos'ta safari cipi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü Türk, 17 kişi yaralanmıştı.